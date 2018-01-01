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Оккупационный суд арестовал крымского адвоката Курбединова

Сегодня, 14:41
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Поводом для ареста стал пост Курбединова в Facebook от 2013 года

Фото: Крым.Реалии (RFE/RL)

В пятницу, 7 декабря, в оккупированном РФ Симферополе так называемый суд вынес приговор адвокату Эмилю Курбединову, защищавшему командира украинского бронекатера Никополь и других узников Кремля.

Как сообщает Интерфакс, его взяли под стражу на пять суток по обвинению в публичной демонстрации символики запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.

Поводом для преследования адвоката стал его пост в социальной сети Facebook от 2013 года.

При этом оккупационный суд не принял во внимание тот факт, что на тот момент Крым еще не был оккупирован Россией, а украинское законодательство  деятельность Хизб ут-Тахрир не регламентирует.

Известного адвоката Эмиля Курбединова оккупационные власти Крыма захватили 6 декабря.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал действия российских силовиков  преступлением.

Теги:   Политические репрессии Политзаключенные Российская агрессия Крым

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Украина/События

Сегодня, 14:41

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Оккупационный суд арестовал крымского адвоката Курбединова

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