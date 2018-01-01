Оккупационный суд арестовал крымского адвоката Курбединова
В пятницу, 7 декабря, в оккупированном РФ Симферополе так называемый суд вынес приговор адвокату Эмилю Курбединову, защищавшему командира украинского бронекатера Никополь и других узников Кремля.
Как сообщает Интерфакс, его взяли под стражу на пять суток по обвинению в публичной демонстрации символики запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.
Поводом для преследования адвоката стал его пост в социальной сети Facebook от 2013 года.
При этом оккупационный суд не принял во внимание тот факт, что на тот момент Крым еще не был оккупирован Россией, а украинское законодательство деятельность Хизб ут-Тахрир не регламентирует.
Известного адвоката Эмиля Курбединова оккупационные власти Крыма захватили 6 декабря.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал действия российских силовиков преступлением.