05 октября 2018, пятница

Оккупационные власти скрывают аварию с "крымскими турбинами" Siemens - МинВОТ

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На снимках обнаружены признаки разрушения крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС
Фото: МинВОТ

На снимках обнаружены признаки разрушения крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС

В оккупированном Крыму на территории недостроенной Балаклавской ТЭС произошла авария в помещении, где установлены газовые турбины Siemens. Оккупационные власти скрывают этот факт.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

По данным украинских властей, авария на Балаклавской ТЭС, которая строится вблизи Севастополя, произошла до 30 августа 2018 года, о чем свидетельствуют аэроснимки.

Согласно имеющимся данным, в помещении, где установлены газовые турбины Siemens, прогорела кровля крыши размерами 10х20 метров. Предварительно установлено, что авария произошла из-за нарушения инженерных и строительных норм персоналом ТЭС, а компания Siemens не предоставила своих специалистов для наладки и запуска оборудования.

В МинВОТ добавили, что авария стала причиной третьего переноса запуска Балаклавской ТЭС в эксплуатацию, а также ограничения энергоснабжения на территории Крыма.

Напомним, что указанные газовые турбины Siemens были завезены в оккупированный Крым в июле 2017 года в обход международных санкций.

Компания Siemens сообщила, что турбины строились для российской Тамани, но попали в оккупированный Крым. После этого ЕС расширил санкции против России из-за поставок турбин.

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