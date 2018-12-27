Оккупационные силы РФ сорвали разминирование под Марьинкой Сегодня, 11:37 53 Цей матеріал також доступний українською Фото: штаб ООС Разминирование в районе КПВВ должно было проходить под наблюдением ОБСЕ

В четверг, 27 декабря, оккупационные силы РФ сорвали запланированные на этот день мероприятия по разминированию территории под Марьинкой Донецкой области для обеспечения безопасности гражданских.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону в СЦКК передает штаб Операции Объединенных сил.

Планировалось, что работу украинских саперов будет обеспечивать зеркальный патруль СММ ОБСЕ, а движение транспорта и гражданского населения через КПВВ Марьинка на это время будет закрыто.

При этом представители гибридных войск РФ дали гарантии соблюдения режима тишины.

Несмотря на это, когда все организационные мероприятия были уже согласованы, оккупанты в одностороннем порядке сорвали выполнение запланированных работ, сообщив представителям СММ ОБСЕ, что отказываются от своих обязательств.