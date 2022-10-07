«Делили стол и сон со свиньями». В Херсонской области оккупанты обустроили свою базу в свинарнике — видео

7 октября, 11:18
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Оккупанты жили рядом со свиньями (Фото:Скриншот/ssu.gov.ua)

Оккупанты жили рядом со свиньями (Фото:Скриншот/ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины сообщила, что в Херсонской области российские оккупанты обустроили свою базу в свинарнике.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После освобождения Любимовки в Херсонской области сотрудники СБУ приступили к проверке покинутых позиций войск РФ.

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«И от увиденного не смогли сдержать слез от смеха…Оккупанты делили стол и сон со свиньями», — говорится в сообщении СБУ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=5vKGpTHIVZQ

В СБУ добавили, что среди грязи и вони стояли украденные стиральные машины.

«Нашли себе подобных», — прокомментировал местный житель, проведший экскурсию по «командному пункту» россиян.

https://www.youtube.com/watch?v=lIpclNatvGg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Херсонская область Свиньи Война России против Украины

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