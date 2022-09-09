«Вообще по*бать, сколько своих погибло». Российские оккупанты жалуются на тяжелую ситуацию на фронте — перехват 9 сентября, 22:54 Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты жалуются своим родным на тяжелую ситуацию на фронте.

Об этом говорится в очередном перехвате от ГУР.

Оккупант говорит жене, что многие увольняются, понимая, что их может ждать дальше.

«Говорят в бригадах пачками увольняются. Пачками! Пачками ходят по госпиталям, всякую х*йню находят себе. Эти п*дарасы говорят, что все мосты вь*бали, какие можно. Есть переправа, и когда переправляются на тот берег, ждут, когда HIMARS прилетит, нах*й», — рассказывает российский военнослужащий.

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Его жена удивляется сказанному, так как российские пропагандисты рассказывают противоположные вещи.

«У нас же тоже есть хорошее оружие, всегда же по телевизору показывают. И Солнцепек, и вот этот вот», — говорит женщина.

На что оккупант отвечает, что «оружие есть, но не дают».

«Малыми группами гибнут, вот и все. Правительству по*бать вообще, сколько своих погибло, пох*й», — резюмирует он.

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