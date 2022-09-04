«Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего». Оккупанты жалуются на плохое обеспечение новых подразделений — перехват

4 сентября, 12:39
Поделиться:
Оккупанты жалуются на плохое обеспечение новых подразделений (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Оккупанты жалуются на плохое обеспечение новых подразделений (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Один из военных РФ рассказал о плохом обеспечении входящих на позиции новых подразделений.

Об этом свидетельствует аудиозапись разговора, обнародованная Главным управлением разведки в Telegram.

«Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего… Как бомжи», — отмечает военный РФ.

Видео дня

Читайте также:
Перехват: оккупанты жалуются, что после «новостей сердце радуется», а в реальности — одни расстройства

Кроме того, он пожаловался на устаревшее оружие, которое им выдают. По его словам, это образцы 1976-1978 годов.

"Оружие кривое, плохо стреляет", - рассказал захватчик.

Ранее один из военных РФ рассказал жене, как его сослуживцы из-за своей беспорядочности очень часто подрываются на собственных минах.

https://www.youtube.com/embed/NbUYBcDKMz0
Редактор: Дарья Балагурчик

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российские военные Перехват Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X