«Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего». Оккупанты жалуются на плохое обеспечение новых подразделений — перехват 4 сентября, 12:39 Оккупанты жалуются на плохое обеспечение новых подразделений (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Один из военных РФ рассказал о плохом обеспечении входящих на позиции новых подразделений.

Об этом свидетельствует аудиозапись разговора, обнародованная Главным управлением разведки в Telegram.

«Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего… Как бомжи», — отмечает военный РФ.

Видео дня

Кроме того, он пожаловался на устаревшее оружие, которое им выдают. По его словам, это образцы 1976-1978 годов.

"Оружие кривое, плохо стреляет", - рассказал захватчик.

Ранее один из военных РФ рассказал жене, как его сослуживцы из-за своей беспорядочности очень часто подрываются на собственных минах.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.