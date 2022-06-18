«Или едет и не стреляет, или стреляет и не едет» Оккупанты жалуются на обстрелы со стороны ВСУ и неработающую технику — ГУР 18 июня, 20:49 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в городе Попасная, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В перехваченном разговоре двое россиян обсуждают ситуацию на передовой. Они жалуются на обстрелы со стороны украинских военных и неисправную технику.

Об этом сообщает в Telegram ГУР Минобороны.

Один из захватчиков рассказывает, что ночью попал под сильный обстрел со стороны ВСУ и жалуется на нехватку людей.

«У нас здесь три человека дежурит целый день. Некому даже поспать. Если бы было так, что здесь одни, там другие. А так выходит, эти втроем всю ночь дежурят, а там вчетвером. Утром вышли, как начали по нас пиз… (стрелять) из АГС (автоматический станковый гранатомет). Сначала раз в поле легло, потом поближе-ближе. "Транзиты" какие-то катались. Они не только нас, они еще кого-то обх... (обстреляли)», — говорит он.

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Собеседник, в свою очередь, рассказывает, что вблизи с ними стоит танковое подразделение, которое также попало под обстрел.

«Один двухсотый, один трехсотый. Йо… (попали) ночью. ДРГ зашло. Нам показали все. Все рассказали. Ничего путного нет. Чтобы взять и приехать. Повсюду хлам. Либо едет и не стреляет, либо стреляет и не едет», — говорит оккупант.

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