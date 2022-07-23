«Неясно, чем стреляют, выхода не слышно». Оккупанты жалуются на большие потери и новое вооружение ВСУ — перехват 23 июля, 16:56 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные из-за больших потерь были вынуждены вывести несколько своих батальонов из зоны боевых действий. Также они грабят пасеки в Украине, чтобы купить себе БПЛА.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор российского военного, опубликованный украинской разведкой в Telegram.

«Теперь будут формировать один полноценный батальон из бывших троих. С личным составом в течение 10 дней будут работать психологи, поскольку никто не хочет возвращаться в Украину. За полгода зашло две тысячи подкреплений. На сегодняшний день из них осталось максимум 500», — рассказывает оккупант.



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Он также жалуется на новые артиллерийские системы, которые используют ВСУ.



«Два дня назад прилетело в здание. Какой-то х… (непонятно чем) е… (стреляют), выхода не слышно них… (вообще). Просто две секунды — бам. Какая-то РСЗО, типа Града, Урагана. Только она беззвучная. Все что в телевизоре говорят, это все е… (неправда), что у нас потери минимальны. У нас здесь комбриг мед продавал и беспилотники покупал. 20 бочек меда 200 литровых продал. Четыре беспилотника купил. Пасеку где-то ограбили. Тут пасек этих е… (очень много)», — добавил он.

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