Бежавшие из-под Киева солдаты РФ жалуются, что превратились в «бомжей пятого уровня» — перехват

10 июня, 17:25
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Российские танкисты сетуют, что после бегства из-под Киева им приходится жить в лесу (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские танкисты сетуют, что после бегства из-под Киева им приходится жить в лесу (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские захватчики, которых перебросили в Донецкую область после бегства из-под Киева, жалуются на условия, в которых оказались, и признают, что «боевого настроения» у них больше не осталось.

Об этом рассказал во время телефонного разговора с женой один из танкистов, сумевших выжить на северном направлении.

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«Зае*ались. Хочется домой. Но что-то с нами не спешат… Все, уже ни у кого боевого (настроения нет — ред.). Живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа. На улице живем, в лесу», — заявил оккупант, сетуя на комаров и другие неудобства, с которым пришлось столкнуться после комфортных условий в захваченных домах жителей Киевской области.

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https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/517101913445687/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Перехват Война России против Украины

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