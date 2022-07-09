«Путин понял, что это большой отток бабок». Оккупанты жалуются, что им уменьшили выплаты за ранения — перехват ГУР

9 июля, 19:07
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинская разведка опубликовала перехваченный телефонный разговор российского военного, который рассказывает, что в России начали классифицировать ранения для экономии средств.

Так, 3 млн рублей можно получить теперь только за тяжелые травмы, а за легкие — до 60 тысяч рублей.

«Если раньше платили всем раненым по три миллиона, потом, до какого-то июня, вся эта х**я прошла. Путин понял, что это большой отток бабок. Потому что люди начали подставляться специально. То руки себе стрелять, то ноги. То руки выставлять из окопов, когда минометный обстрел проходит и ехать с тремя мультами (миллионами)», — говорит оккупант.

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Также захватчик жалуется, что командиры врут руководству и называют большее количество людей, чтобы присвоить средства.

«У нас народа полные кучи. Предоставляют данные, например: в наступление идет 26 человек, а они подают, что 126 человек идет в наступление. И за наступление пехоты платят деньги. 8 тысяч в сутки за наступление. 100 человек пишут всяческих „левых“. Х** откуда — в тылу, не в тылу. Вообще х**, кому потом приходят эти деньги», — заявил россиянин.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   ГУР Война России против Украины

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