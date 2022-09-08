Оккупанты объявили об «эвакуации» населения из Купянска на фоне контрнаступления ВСУ

8 сентября, 11:15
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Об эвакуации населения Купянска объявил местный гауляйтер Виталий Ганчев (Фото:2day.kh.ua)

Об эвакуации населения Купянска объявил местный гауляйтер Виталий Ганчев (Фото:2day.kh.ua)

На фоне контрнаступления украинской армии оккупационная администрация временно подконтрольного РФ Купянска Харьковской области объявила об «эвакуации».

Об этом в четверг, 8 сентября, сообщила кремлевская пропаганда.

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Как утверждается, пока речь идет только о местном населении, оставшемся в городе после его захвата российскими войсками.

Видео дня

«На сегодняшний день в городе Купянск сложилась такая ситуация, что мы просто вынуждены обеспечить эвакуацию», — заявил в своем видеообращении местный гауляйтер Виталий Ганчев.

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ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

https://www.youtube.com/embed/y9IDt90pUEs

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

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Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

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Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее оказалась в окружении, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.

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Тем временем украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Эвакуация Харьковская область Контрнаступление Купянск Война России против Украины

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