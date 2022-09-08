Оккупанты объявили об «эвакуации» населения из Купянска на фоне контрнаступления ВСУ 8 сентября, 11:15 Об эвакуации населения Купянска объявил местный гауляйтер Виталий Ганчев (Фото:2day.kh.ua)

На фоне контрнаступления украинской армии оккупационная администрация временно подконтрольного РФ Купянска Харьковской области объявила об «эвакуации».

Об этом в четверг, 8 сентября, сообщила кремлевская пропаганда.

Как утверждается, пока речь идет только о местном населении, оставшемся в городе после его захвата российскими войсками.

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«На сегодняшний день в городе Купянск сложилась такая ситуация, что мы просто вынуждены обеспечить эвакуацию», — заявил в своем видеообращении местный гауляйтер Виталий Ганчев.

ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее оказалась в окружении, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.

Тем временем украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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