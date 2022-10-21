Отступление РФ: оккупанты заявили, что ВСУ ночью нанесли 12 ракетных ударов по Антоновскому мосту — видео

21 октября, 09:49
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Херсонские коллаборанты заявили, что ВСУ выпустили по переправе 12 ракет (Фото:Мост: Херсон/Telegram)

Херсонские коллаборанты заявили, что ВСУ выпустили по переправе 12 ракет (Фото:Мост: Херсон/Telegram)

Прокремлевские коллаборанты из оккупационной администрации Херсона заявили, что украинские войска нанесли в ночь на пятницу, 21 октября, 12 ракетных ударов из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту.

«Было выпущено 12 ракет HIMARS», — говорится в сообщении.

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По словам оккупантов, в результате ударов убиты четыре человека.

https://twitter.com/Liveuamap/status/1583191850680143872

При этом утверждается, что почти все украинские ракеты были якобы сбиты российской системой ПВО.

Видео дня

В то же время в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины удары по Антоновскому мосту пока не подтверждали.

https://www.youtube.com/embed/skwlw1mIL7Q

Информация о новом ракетном обстреле переправы появилась на фоне сообщений об эвакуации из Херсона местных коллаборантов и подготовке отступления из города российских войск.

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Напомним, что после уничтожения ВСУ ключевых переправ через Днепр группировка ВС РФ, находящаяся в этом регионе, оказалась в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Ракетные удары Война России против Украины РСЗО HIMARS Антоновский мост

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