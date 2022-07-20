«Очень много новых отверстий»: оккупанты заявили, что ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту — видео

20 июля, 13:43
Из-за повреждения оккупанты закрыли мост для грузового транспорта (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Из-за повреждения оккупанты закрыли мост для грузового транспорта (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Российские оккупанты заявили, что украинские войска снова нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту на временно оккупированной РФ территории Херсонской области.

По словам кремлевского пропагандиста Ивана Литомина, в среду, 20 июля, там появилось «очень много новых отверстий».

Читайте также:
«ВСУ уже близко». После подрыва Антоновского моста в Херсоне оккупанты могут остаться без путей для отступления

«Второй день подряд ВСУ стреляют по Антоновскому мосту… Напомню, что это единственная магистраль сегодня, соединяющая два берега Днепра — Херсон с большой землей. Есть еще Каховская ГЭС. Она в ста километрах. Но по ней тоже выпускают ракеты HIMARS», — пожаловался он.

Видео дня

В свою очередь коллаборант Владимир Сальдо, назначенный оккупантами своим гауляйтером на временно подконтрольных ВС РФ территориях региона, поврежденный мост нуждается в ремонте, поэтому движение транспорта по нему будет ограничено.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1549662424223170561
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Ракетные удары Мост Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Бюро экономической безопасности нашло российского ресторатора, который владеет активами в Украине (Фото:facebook Александра Орлова)
Сюжет
Frou Frou, Рыба Пила и Queen Kyiv /
Как заведения известного российского ресторатора Александра Орлова (не) работают в Украине
20 июля, 12:41
Экономика
Миллионы украинцев уехали и не спешат возвращаться (Фото:Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun via Reuters)
Хмельницкий, Деркач, Гут /
Как бизнес предлагает вернуть украинцев в страну и избежать демографической ямы — 7 мнений
20 июля, 07:05
Экономика
Некоторые вещи, которые мы склонны делать каждый день, втайне разрушают наше здоровье (Фото:Daniel Chekalov/Unsplash)
Не верите? /
Пять привычек, которые незаметно разрушают здоровье. Избавьтесь от них немедленно!
20 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X