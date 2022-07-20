«Очень много новых отверстий»: оккупанты заявили, что ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту — видео 20 июля, 13:43 Из-за повреждения оккупанты закрыли мост для грузового транспорта (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Российские оккупанты заявили, что украинские войска снова нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту на временно оккупированной РФ территории Херсонской области.

По словам кремлевского пропагандиста Ивана Литомина, в среду, 20 июля, там появилось «очень много новых отверстий».

«Второй день подряд ВСУ стреляют по Антоновскому мосту… Напомню, что это единственная магистраль сегодня, соединяющая два берега Днепра — Херсон с большой землей. Есть еще Каховская ГЭС. Она в ста километрах. Но по ней тоже выпускают ракеты HIMARS», — пожаловался он.

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В свою очередь коллаборант Владимир Сальдо, назначенный оккупантами своим гауляйтером на временно подконтрольных ВС РФ территориях региона, поврежденный мост нуждается в ремонте, поэтому движение транспорта по нему будет ограничено.

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