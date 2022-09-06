«Нет смысла». Оккупанты заявили, что прекращают попытки восстановления Антоновского моста 6 сентября, 20:16 Вид на Антоновский мост, 23 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Предатель, так называемый «замглавы военно-гражданской администрации» Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что оккупационная «власть» пока не планирует принимать новые меры для восстановления Антоновского моста.

Слова Стремоусова цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

Он подчеркнул, что в восстановлении Антоновского моста нет смысла.

«Пока что Антоновский мост никто не восстанавливает, потому что нет смысла, целесообразность отсутствует», — заявил он.

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По его словам, в настоящее время мост полностью закрыт. Такая же ситуация с мостом в Новой Каховке. Он добавил, что якобы мосты их «не очень интересуют», ведь якобы есть переправы.

При этом коллаборант не сказал, почему крупнейшие мосты в Херсонской области были повреждены. Однако известно, что ВСУ регулярно наносят удары по этим объектам, чтобы затруднить логистику оккупантов.

5 сентября в соцсетях появилось видео удара по Антоновскому мосту во временно оккупированном РФ Херсоне, снятое с экстремально близкого расстояния.

ВСУ продолжают держать Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить стратегически важные для них переправы.

Таким образом они лишили российские войска возможности перебрасывать свои силы, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе на фоне контрнаступления украинской армии, начавшегося 29 августа.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о ходе операции стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе стратегически важного Высокополья.

Кроме того, из-за контрнаступления Сил обороны российские оккупанты не могут провести свойпсевдо референдум о «присоединении» временно подконтрольных им территорий Украины к РФ.



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