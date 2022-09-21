Оккупанты заявили, что Херсонская область «войдет в состав РФ в своих административных границах» 21 сентября, 03:58 Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Оккупационные власти заявили, что Херсонская область якобы «войдет в состав РФ в своих административных границах».

Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на заявление так называемого «замглавы администрации региона» Стремоусова.



Ранее кремлевские марионетки в ОРДЛО огласили даты своих псевдореферендумов. Представители боевиков «Л/ДНР» заявили, что незаконное голосование состоится с 23 по 27 сентября. Также подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти дни.

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Россия пытается запугать украинцев последствиями псевдореферендумов: экс-президент РФ Дмитрий Медведев говорит, что в случае захвата оккупантами территорий Украины любые удары по ним будут расценены как атаки на саму Россию, после чего якобы будет «жесткий ответ».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает шантаж России относительно проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях «страхом разгрома». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что никакие псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ей уже не помогут.

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