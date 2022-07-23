Оккупанты завозят в Херсонскую область боеприпасы под видом «гуманитарной помощи» — разведка 23 июля, 16:07 Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После ударов ВСУ по складам боеприпасов, расположенных на временно оккупированных территориях Херсонской области, ВС РФ маркирует военные грузы как «гуманитарную помощь».

Об этом сообщает ГУР в Telegram.

В частности, по данным разведки, в Херсонскую область въехали более 20 «гражданских» грузовиков КамАЗ. Все они окрашены в белый цвет с нанесенными на двери кабины флагами РФ и символикой политической партии Единая Россия.

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«Реальный доставленный груз — боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО. Новые склады боеприпасов обустраиваются в гражданских зданиях — заведениях культуры и образования», — подчеркивают в разведке.

Также ГУР сообщило, что оккупанты вводят дополнительные ограничения для дислоцированных в Херсоне подразделений.



«Со строевого плаца Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел (школа полиции) убрали легковую и грузовую технику, которая несколько месяцев находилась там. Личный состав размещается на первом этаже и в подвальном помещении. Передвигается по территории в вечернее и ночное время», — говорится в сообщении.



В разведке добавляют, что в связи с ожиданием обстрелов со стороны ВСУ периметр усиленно охраняется, выставлены позиции снайпера, постоянно наблюдающие за близлежащими частными и многоэтажными домами.

"В случае обнаружения в окнах местных жителей, в квартиру срочно направляется группа военных для проверки жителей на предмет сотрудничества с украинской спецслужбой", — отмечает ГУР.

Кроме того, военнослужащим 1, 2 армейских корпусов ВС РФ запрещено перемещение военной техники в светлое время суток при перевозке личного состава и военных грузов.

«В связи с этим проводятся работы по переоборудованию имеющихся транспортных средств для передвижения в темное время суток, а также осуществляется маскировка транспорта. Аналогичные мероприятия должны провести другие подразделения российских оккупационных войск", — сообщают в разведке.

19 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Антоновский мост — один из двух, по которым Россия может осуществлять поставки для своих войск на правом берегу Днепра в Херсонской области или отводить их.



В субботу утром, 23 июля, ВСУ попали в Дарьевский мост через реку Ингулец. Если Антоновский мост был «ключевым элементом» поставок группировки российских войск в Херсон через Левобережье, то этот удар касается Правобережья, сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.







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