Врагу не хватает коллаборантов. Россияне завозят чиновников из РФ на оккупированные территории — Генштаб

18 января, 07:46
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Здание в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Здание в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Россияне завозят чиновников из РФ на оккупированные территории из-за незначительного числа коллаборантов, сообщил Генштаб в среду, 18 января в Facebook.

«Из-за незначительного количества коллаборантов захватчики вынуждены завозить чиновников из российской федерации для выполнения управленческих функций оккупационного режима на временно захваченных территориях», — говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, наблюдается нехватка работников в разных отраслях, потому что местные жители не желают сотрудничать с оккупантами.

Поэтому россияне пытаются ввезти рабочих из РФ и временно оккупированного Крыма.

https://www.youtube.com/watch?v=mvuDUM0Bkms
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Оккупант Война России против Украины Генштаб ВСУ

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