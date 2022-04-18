Российские оккупанты завершили перегруппировку войск для наступления на востоке — Минобороны Украины

18 апреля, 17:09
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Российские оккупанты возле Мариуполя, 2 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты возле Мариуполя, 2 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Российский агрессор завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне.

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Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.

«В настоящее время агрессор завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне. Усиление наступательной группировки происходит за счет перебрасывания дополнительных российских подразделений. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся в Слобожанском и Донецком операционных районах», — сообщил Мотузяник.

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По его словам, оккупанты завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне. В то же время противник не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины.

Ранее НВ сообщал, что бои за город Кременная Луганской области, захваченной 18 апреля, продолжались трое суток.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Минобороны Украины Война России против Украины

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