Оккупанты на танках застряли в поле и сбежали, оставив новую технику — видео

12 марта, 08:01
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Технику оккупантов уже осваивает украинская пехота (Фото:Кадр видео 93-я ОМБр Холодный Яр)

Технику оккупантов уже осваивает украинская пехота (Фото:Кадр видео 93-я ОМБр Холодный Яр)

Российские оккупанты застряли в поле и сбежали, оставив абсолютно новую технику.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр.

«Российские танки не смогли проехать по украинским распаханным полям и застряли. Экипажи врага в панике под обстрелами украинских защитников бросили совершенно новую технику. Теперь ее осваивает пехота и уже использует вражескую технику против ее бывших владельцев», — говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику

https://www.facebook.com/93OMBr/videos/503863907799749/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Война России против Украины

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