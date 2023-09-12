Оккупанты ограничивали выезд из сел на ВОТ, чтобы заставить жителей принять участие в «выборах» — ЦНС 12 сентября, 01:58 Мариуполь (Фото:Андрющенко Время / Telegram)

Для увеличения явки на «выборах» на временно оккупированных территориях российские оккупанты применяли методы принуждения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении ЦНС говорится, что на Херсонщине зафиксированы случаи ограничения выезда тех жителей сел, которые не приняли участие в «голосовании». Как передает Сопротивление, российские солдаты проверяли по спискам, посещали ли местные жители «выборы».

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ЦНС отмечает, что мобилизация жителей захваченных территорий является нарушением международного гуманитарного права, а виновные в этом преступлении лица будут нести ответственность.

Ранее главный редактор издания Остров Сергей Гармаш в интервью Radio NV рассказал, как на оккупированных украинских территориях проводят так называемые выборы.

