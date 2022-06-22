«Боятся, что зайдут ВСУ». Оккупанты заставляют всех возвращающихся в Мариуполь местных жителей проходить фильтрацию — мэр города 22 июня, 16:23 Цей матеріал також доступний українською Мэр Мариуполя Вадим Бойченко (Фото:Скриншот из видео Media Center Ukraine — Ukrinform/YouTube)

Оккупанты пропускают людей во временно захваченный Мариуполь только после прохождения фильтрационных лагерей, сообщил мэр города Вадим Бойченко.

«Чтобы попасть в Мариуполь, также нужно пройти фильтрацию. Если ее проходили раньше, только выезжая, то сейчас нужно это делать и при въезде», — сказал он во время брифинга.

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Бойченко отметил, что оккупанты выдают местным жителям «справку», которую требуют обновлять после дополнительной фильтрации. Также, по его словам, войска РФ понимают, что скоро начнется деоккупация региона и таким образом готовятся к контрнаступлению украинской армии.

«Они боятся, что зайдут ВСУ, будет партизанская война. Они сейчас очень придирчиво проверяют», — сообщил Бойченко.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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