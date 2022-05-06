За отказ — репрессии. Оккупанты заставляют украинцев принимать «гражданство» террористического формирования «ЛНР» — разведка

6 мая, 13:25
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки Украины сообщило, что оккупанты заставляют украинцев принимать гражданство террористического формирования, в случае отказа обещают репрессии.

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По информации ГУР, в оккупированном городе Сорокино Луганской области начаты процессы оформления паспортов террористического формирования «ЛНР» в отношении украинских граждан, перемещенных с недавно захваченных территорий.

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«Люди лишены домов, имущества и денег. Так что вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только так можно получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с людьми проводятся «профилактические беседы».

https://www.youtube.com/watch?v=QmaYIdGAMHs&t=3s

Сообщается, что в случае отказа гражданства террористического формирования — люди потеряют любые средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   ЛНР Луганская область Разведка Война России против Украины

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