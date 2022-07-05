В случае отказа — угрожают. В Запорожской области оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской программой — ГУР

5 июля, 15:45
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Запорожской области оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой, а в случае отказа угрожают лишать родительских прав, сообщает ГУР.

По информации разведки, в Пологовском районе, Запорожской области оккупанты заставляют граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из страны-агрессора.

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"В случае несогласия родителей оккупационная администрация грозится изымать детей из семей и оформлять их в интернаты", - говорится в сообщении ГУР в Telegram.

В разведке заявили, что самих родителей обещают наказывать административными мерами — мужчин направлять в «армию ДНР», женщин на коммунальные работы связанные с уборкой города.

https://www.youtube.com/watch?v=4omR0PWfWkw
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Разведка Запорожская область Война России против Украины

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