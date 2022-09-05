Звучат угрозы. Оккупанты заставляют педагогов Херсонской области работать по российским программам

5 сентября, 04:28
Поделиться:
Школа (Фото:Image by Katrina_S от Pixabay)

Школа (Фото:Image by Katrina_S от Pixabay)

Оккупационные власти оказывают давление на педагогов Херсонской области, которые отказались работать по российской программе. Есть сообщения об угрозах родственникам руководителей учебных заведений.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Читайте также:
В Мелитополе школьников заставляют фотографироваться с портретом Путина — СМИ

«Оккупационные российские власти оказывают давление на педагогов, которые отказались работать по российской программе. Таким образом они пытаются склонить их к сотрудничеству и компенсировать нехватку кадров. Кроме того, есть сообщения об угрозах родственникам руководителей учебных заведений, которые выехали и организовали обучение в формате онлайн с территории, подконтрольной Украине», - отметил Соболевский.

Видео дня

Читайте также:
«Враг начал тотальные репрессии». В Мелитополе оккупанты угрозами заставляют подростков учиться в «объединенном» ПТУ — мэр
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Школа Херсон Херсонская область Учителя Учительница Война в Украине Учитель Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X