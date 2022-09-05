Звучат угрозы. Оккупанты заставляют педагогов Херсонской области работать по российским программам 5 сентября, 04:28 Школа (Фото:Image by Katrina_S от Pixabay)

Оккупационные власти оказывают давление на педагогов Херсонской области, которые отказались работать по российской программе. Есть сообщения об угрозах родственникам руководителей учебных заведений.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.



«Оккупационные российские власти оказывают давление на педагогов, которые отказались работать по российской программе. Таким образом они пытаются склонить их к сотрудничеству и компенсировать нехватку кадров. Кроме того, есть сообщения об угрозах родственникам руководителей учебных заведений, которые выехали и организовали обучение в формате онлайн с территории, подконтрольной Украине», - отметил Соболевский.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.