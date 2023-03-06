В Волновахе оккупанты заставляют студентов чинить военную технику — Генштаб

6 марта, 07:21
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Оккупанты заставляют студентов чинить свою военную технику (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Оккупанты заставляют студентов чинить свою военную технику (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Российские оккупанты обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах профессионального технического училища в захваченной Волновахе Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 6 марта.

По данным Генштаба, на этой базе студентов принудительно заставляют делать ремонтные работы.

Видео дня

Накануне Генштаб сообщал, что российские оккупанты планируют 5 марта начать мобилизацию жителей Горловки Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=BleHTIkCQvs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Военная техника Волноваха Ремонт Война России против Украины Генштаб ВСУ

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