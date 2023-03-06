В Волновахе оккупанты заставляют студентов чинить военную технику — Генштаб
Оккупанты заставляют студентов чинить свою военную технику (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
Российские оккупанты обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах профессионального технического училища в захваченной Волновахе Донецкой области.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 6 марта.
По данным Генштаба, на этой базе студентов принудительно заставляют делать ремонтные работы.
Накануне Генштаб сообщал, что российские оккупанты планируют 5 марта начать мобилизацию жителей Горловки Донецкой области.