В Волновахе оккупанты заставляют студентов чинить военную технику — Генштаб 6 марта, 07:21 Оккупанты заставляют студентов чинить свою военную технику (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Российские оккупанты обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах профессионального технического училища в захваченной Волновахе Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 6 марта.

По данным Генштаба, на этой базе студентов принудительно заставляют делать ремонтные работы.

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Накануне Генштаб сообщал, что российские оккупанты планируют 5 марта начать мобилизацию жителей Горловки Донецкой области.