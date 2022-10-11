На ЗАЭС отключены все шесть блоков, оккупанты заставляют сотрудников подписывать контракты с Росатомом — разведка 11 октября, 12:58 На ЗАЭС отключены все шесть блоков (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают держать все шесть блоков ЗАЭС в «холодном состоянии» и давят на сотрудников станции, говорится в сообщении ГУР.

Инфографика: НВ

В разведке заявили, что в настоящее время питание станции, в том числе систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ Днепровска. Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство ЗаТЭС.

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Также удалось сохранить поставки электроэнергии в город Энергодар. Но ВРП 150/330 кВ остается без напряжения.

По информации ГУР, представители ВС страны-агрессора и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции.

«Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено», — говорится в сообщении.

К части персонала и их семей оккупанты применяют так называемые «фильтрационные мероприятия». От работников требуется официальное оформление российских паспортов и подписание контрактов с Росатомом.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. Последний раз Запорожская АЭС прекращала работу 11 сентября из-за очередных российских обстрелов, которые повредили все линии связи.

1 сентября, несмотря на препятствия со стороны российских захватчиков, делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Специалисты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось двое постоянных представителей миссии.



Как отметили в Энергоатоме, россияне приложили максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.



По итогам визита глава МАГАТЭ в частности заявил, что физическая целость Запорожской АЭС несколько раз нарушалась, что неприемлемо. Он пообещал «беспристрастную» и «нейтральную» оценку ситуации.