Оккупанты арестовывают мужчин в Запорожской области и заставляют воевать за армию РФ — ЦНС 22 мая, 05:46 Оккупанты (Фото:ГУР)

На оккупированных территориях Запорожской области россияне арестовывают мужчин, чтобы потом заставлять вступать в ряды армии РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области, чтобы потом давить на них с целью мобилизации в ряды российских оккупационных войск. Мужчин арестовывают по малейшему поводу, в частности, за нарушение комендантского часа, который установила оккупационная администрация," - сообщают в ЦНС.

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После этого задержанных отвозят в полевые лагеря, где их уже ждут завезенные из РФ заключенные, которые согласились воевать на стороне России. Преступники оказывают давление на задержанных, склоняя их к службе в оккупационной армии.