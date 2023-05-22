Оккупанты арестовывают мужчин в Запорожской области и заставляют воевать за армию РФ — ЦНС

22 мая, 05:46
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Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

На оккупированных территориях Запорожской области россияне арестовывают мужчин, чтобы потом заставлять вступать в ряды армии РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области, чтобы потом давить на них с целью мобилизации в ряды российских оккупационных войск. Мужчин арестовывают по малейшему поводу, в частности, за нарушение комендантского часа, который установила оккупационная администрация," - сообщают в ЦНС.

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После этого задержанных отвозят в полевые лагеря, где их уже ждут завезенные из РФ заключенные, которые согласились воевать на стороне России. Преступники оказывают давление на задержанных, склоняя их к службе в оккупационной армии.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Российская армия Вооруженные Силы РФ Война в Украине

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