«Даже в детских садах». Оккупанты заставляют детей в Крыму заучивать речи Путина — Ташева 7 июня, 18:32 Цей матеріал також доступний українською Постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева (Фото:НВ)

Детей во временно оккупированном Крыму заставляют учить речи российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщила постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

«Что очень угрожающе для нас, это то, что они фактически заставляют учить речи Путина, но переводя их на детский язык, в учебных заведениях средних или даже в детских садах», — сказала она во время брифинга.

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Она добавила, что весь полуостров завешен портретами российского диктатора на бигбордах, а оккупанты навязывают нарратив о Путине, как о лидере Крыма

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Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне россияне призывают педагогов готовиться к обучению по новой программе и ездить в Крым для повышения квалификации. По данным главы Херсонской ОВА Геннадий Лагуты директора школ заявили, что их это не устраивает.

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