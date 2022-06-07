«Даже в детских садах». Оккупанты заставляют детей в Крыму заучивать речи Путина — Ташева

7 июня, 18:32
Цей матеріал також доступний українською
Постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева (Фото:НВ)

Постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева (Фото:НВ)

Детей во временно оккупированном Крыму заставляют учить речи российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщила постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

«Что очень угрожающе для нас, это то, что они фактически заставляют учить речи Путина, но переводя их на детский язык, в учебных заведениях средних или даже в детских садах», — сказала она во время брифинга.

Видео дня

Она добавила, что весь полуостров завешен портретами российского диктатора на бигбордах, а оккупанты навязывают нарратив о Путине, как о лидере Крыма

Читайте также:
Виталий Портников
Виталий Портников
Крым на столе у Путина

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне россияне призывают педагогов готовиться к обучению по новой программе и ездить в Крым для повышения квалификации. По данным главы Херсонской ОВА Геннадий Лагуты директора школ заявили, что их это не устраивает.

https://www.youtube.com/embed/BzuATup-SXY
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Крым Дети Тамила Ташева

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X