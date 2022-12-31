Оккупанты заставляют бюджетников получать российские паспорта и отказываться от украинского гражданства — ЦНС

31 декабря, 02:58
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Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)

Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)

Россияне требуют от работников бюджетных сфер на оккупированных территориях получать паспорта РФ. Кроме того, им говорят написать заявление об отказе от украинского гражданства.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Враг пытается проводить принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях. Оккупационные администрации донесли до врачей, коммунальщиков и других, что им необходимо получить российские паспорта, если они хотят дальше работать. Кроме того, они должны написать заявление об отказе украинского гражданства», — говорится в сообщении.

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В ЦНС также сообщили, что россияне открывают на оккупированных территориях центры занятости, но встать на учет у них можно будет только владельцам российских паспортов.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Паспорт Война в Украине Российский паспорт Война России против Украины

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