Оккупанты за сутки дважды атаковали Одесскую область, ПВО уничтожила ракеты — Братчук

23 июня, 06:52
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ПВО сбила ракеты в небе над Одесской областью (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

ПВО сбила ракеты в небе над Одесской областью (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение суток, 22 июня, враг дважды атаковал Одесскую область ракетами. Обе уничтожены подразделениями ПВО.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации.

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«В течение прошедших суток враг дважды атаковал Одесскую область ракетами. Обе уничтожены подразделениями ПВО. Спасибо за боевую работу ВСУ!», - сказал он.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Одесская область Одесса Российская агрессия Крылатая ракета Ракеты ПВО Война России против Украины

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