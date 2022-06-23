Оккупанты за сутки дважды атаковали Одесскую область, ПВО уничтожила ракеты — Братчук 23 июня, 06:52 Цей матеріал також доступний українською ПВО сбила ракеты в небе над Одесской областью (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение суток, 22 июня, враг дважды атаковал Одесскую область ракетами. Обе уничтожены подразделениями ПВО.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации.

«В течение прошедших суток враг дважды атаковал Одесскую область ракетами. Обе уничтожены подразделениями ПВО. Спасибо за боевую работу ВСУ!», - сказал он.

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