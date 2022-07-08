Разорвалась над морем. Оккупанты запустили ракету по Одесской области
Ракета разорвалась над Черным морем (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Утром в пятницу, 8 июля, российские оккупанты выпустили по Одесской области крылатую ракету типа Х-31.
Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на Оперативное командование Юг.
Ракету запустили с вражеского самолета Ту-30. Она разорвалась над морем, направляясь к побережью.
«Вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне», — добавили в командовании.
В ночь на 7 июля российские оккупанты дважды атаковали ракетами Одесскую область. Двумя ракетами оккупанты ударили по двум сельскохозяйственным ангарам, которые разрушены. В одном из них хранилось около 35 тонн зерна.
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