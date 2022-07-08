Разорвалась над морем. Оккупанты запустили ракету по Одесской области 8 июля, 14:01 Ракета разорвалась над Черным морем (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром в пятницу, 8 июля, российские оккупанты выпустили по Одесской области крылатую ракету типа Х-31.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на Оперативное командование Юг.

Ракету запустили с вражеского самолета Ту-30. Она разорвалась над морем, направляясь к побережью.

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«Вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне», — добавили в командовании.

В ночь на 7 июля российские оккупанты дважды атаковали ракетами Одесскую область. Двумя ракетами оккупанты ударили по двум сельскохозяйственным ангарам, которые разрушены. В одном из них хранилось около 35 тонн зерна.

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