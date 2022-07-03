Ракета оккупантов снова попала в базу отдыха в Одесской области 3 июля, 06:58 Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Оккупанты выпустили из истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесской области ракету Х-31. Она попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.



Пожаров и значительных разрушений не было, погибших и пострадавших нет.

Кроме того, вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиный.

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1 июля российские бомбардировщики Ту-22 нанесли удары сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 Буря по курорту в Одесской области.

В результате атаки в целом погиб 21 человек. 16 гражданских погибли из-за попадания ракеты в многоэтажку в Сергеевке, еще 37 пострадали, в том числе шестеро детей. Еще пять человек погибли из-за ракетного удара по одной из баз отдыха в этом же поселке, один человек пострадал. На территории базы частично разрушены трехэтажные и четырехэтажные здания.

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