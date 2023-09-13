Оккупанты запустили около шести групп шахедов в направлении Одесской области — Воздушные силы 13 сентября, 22:03 Уничтоженный иранский дрон-камикадзе Shahed (иллюстративное фото) (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Страна-террорист Россия вечером в среду, 13 сентября, запустила примерно шесть групп дронов-камикадзе Shahed, они движутся в направлении Одесской области, но направление может меняться. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Оккупанты запустили шахеды из российского Приморско-Ахтарска (Краснодарский край) и мыса Чауда в оккупированном Крыму. Дроны-камикадзе могут достичь Одесской области около 23:30 — 00:00. Воздушные силы призвали перейти в укрытия после объявления воздушной тревоги.

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Также Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации оккупантов на восточном и юго-восточном направлениях и угрозе авиационного вооружения.

В ночь на 13 сентября Россия в течение почти пяти часов атаковала иранскими дронами-камикадзе Shahed юг Одесской области. Силы ПВО сбили 32 из 44 целей. Повреждены объекты припортовой инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта. Ранены семь человек — шесть водителей и один местный житель.

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С 18 июля в результате российских атак на украинские порты повреждены или частично разрушены 105 объектов портовой инфраструктуры. Удары по портам Дунайского кластера и блокировка морских портов привели к сокращению экспорта зерна в страны Азии, Африки и Европы почти на 3 млн тонн в месяц, заявил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.