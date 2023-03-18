Оккупанты запустили ночью 16 дронов-камикадзе, большинство было сбито — Воздушные силы

18 марта, 03:26
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Прожекторы ищут дроны в небе Киева, ночь на 2 января 2022 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Прожекторы ищут дроны в небе Киева, ночь на 2 января 2022 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты в ночь с 17 на 18 марта выпустили по территории Украины 16 дронов-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить 11 барражирующих снарядов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

«Около 21.00 17 марта российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-136/131. Атака осуществлялась по двум направлениям — с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области России», — говорится в сообщении.

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По данным Воздушных сил ВСУ, силами и средствами воздушных командований Центр, Восток и Запад уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе шахеды атака шахедов

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