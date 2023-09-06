Оккупанты запустили несколько групп ударных дронов по югу Украины, в Одессе прозвучали взрывы 6 сентября, 02:48 Уничтожение дрона-камикадзе Shahed (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты вечером во вторник, 5 сентября, запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

02:40 В Одесской области прозвучала серия взрывов, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Боевая работа Сил обороны, в частности, ПВО, на юге Одесщины продолжается. Подробности последствий вражеской атаки — в подходящее время», — отметил Братчук.

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Воздушные силы зафиксировали запуск ударных БПЛА с полигона Чауда в оккупированном Крыму и российского Приморско-Ахтарска на побережье Азовского моря.

Дроны летят в направлении южных областей, по направлению их движения могут объявить воздушные тревоги. В Воздушных силах призвали не игнорировать сигналы тревоги и переходить в укрытия.

Инфографика: NV

В ночь на 4 сентября Россия снова массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, являющейся членом НАТО.

Воздушные силы Украины сообщили, что было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксировали в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

Спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко также заявил, что во время атаки РФ на Украину дроны-камикадзе Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии. Официальный Бухарест это опровергает.