Для запугивания украинцев россияне завозят на оккупированные территории «криминалитет» — Маляр 3 мая, 16:25 Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Россияне не могут добиться повиновения со стороны украинцев на временно оккупированных территориях, поэтому для устрашения населения они завезли туда «управляемый ими криминалитет».

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, с целью удержания населения в страхе российские захватчики целенаправленно обостряют криминогенную обстановку на временно захваченных территориях.

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«Для этого используются специально подготовленные группы провокаторов, сформированные в основном из лиц, имеющих криминальное прошлое. Они намеренно провоцируют увеличение количества случаев острых конфликтов в общественных местах, которые перерастают в жестокое избиение граждан несогласных с российским захватническим режимом», — говорится в сообщении Маляр.

Она добавила, что так называемые «следственные органы» в рамках расследований конфликтных ситуаций принимают решение исключительно в пользу провокаторов.

«В частности, большинство массовых драк, в населенном пункте Стрелковое Херсонской области, в результате которых граждане получили значительные телесные повреждения, „следователями“ классифицированы как не имеющие состава преступления, а виновных российских провокаторов нельзя привлечь к уголовной ответственности», — отметила заместитель министра обороны.

По словам Маляра, РФ всегда использует криминалитет в политических целях. В 2014—2015 годах они завозили в Украину своих «воров в законе» для расшатывания и дестабилизации ситуации. Она отметила, что при нестабильной внутренней обстановке россиянам проще реализовывать свои преступные намерения.

«Итак, если они завозят своих преступников на временно оккупированные территории, значит, не так у них там все просто. Приходится расшатывать и запугивать украинцев для интеграции «русского мира», — констатировала Анна Маляр.