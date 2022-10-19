Оккупанты закрыли въезд в Херсонскую область для гражданского населения 19 октября, 12:03 Оккупанты запретили въезд в Херсонскую область (Фото:wikimapia.org)

Марионеточные «власти» Кремля в Херсонской области на семь дней запретили въезд в регион для гражданских лиц.

Об этом заявил херсонский коллаборант Владимир Сальдо, сообщает РБК.

По его словам, въехать в область смогут «только те, которым даст комендатура пропуск и те, что занимаются обеспечением, снабжением, работой коммунальных «органов».



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Сальдо сказал, что все «органы власти» Херсонской области переезжают на левый берег Днепра.

Коллаборант запугивает жителей Херсона прорывом дамбы на Каховском водохранилище.

На Каховской ГЭС начался сброс воды из водохранилища, сказал он.



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Накануне Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Радио НВ ранее заявила, что коллаборанты в Херсонской области пытаются организовать депортацию населения и хотят создать для пропагандистских СМИ «картинку» того, что местные жители якобы боятся ВСУ, однако поведение украинцев обратное.

