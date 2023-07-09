Россияне запрещают жителям временно оккупированных областей общаться с украинцами с подконтрольных территорий — ЦНС

9 июля, 15:39
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Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские захватчики пытаются изолировать от информации временно оккупированные территории Украины и запрещают местным общаться с жителями свободных территорий.

Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, в Луганской области, чтобы предотвратить утечку информации о расположении вражеских войск, оккупационная администрация угрожает последствиями всем, кто поддерживает контакт с людьми, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

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В ЦНС сообщают, что после ряда успешных ракетных ударов по скоплению оккупантов, в населенных пунктах Луганской области усилили проверку телефонов местных жителей, в «поисках» информаторов.

6 июля ЦНС отметил, что российские оккупанты усилили пропаганду на временно оккупированной территории Херсонской области, чтобы увеличить лояльность гражданского населения к оккупационной администрации.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Крым Донецкая область Луганская область Запорожская область Оккупант Херсонская область Война России против Украины Временно оккупированные территории

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