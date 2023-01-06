Оккупанты пытаются запретить оборот украинской гривны в Каховке — Генштаб 6 января, 08:00 Оккупанты пытаются запретить гривну в Каховке (Фото:Пресс-служба НБУ)

В захваченном населенном пункте Каховка Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить оборот украинской гривны.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 6 января.

Захватчики совершают рейды по торговым точкам и угрожают изъятием не только наличных денег, но и товара в случае обнаружения украинских денег, отметил Генштаб.

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Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года оккупанты планируют запретить обращение гривны в захваченном Мелитополе Запорожской области.

Также захватчики собрались запретить гривну на территории Луганской области.