Российские войска занимаются мародерством в Украине: вывозят авто, бытовую технику и продукты

21 марта, 07:05
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Оккупанты занимаются мародерством в Украине (Фото:Генштаб)

Оккупанты занимаются мародерством в Украине (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты продолжают заниматься мародерством на временно захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает Генштаб.

В Российскую Федерацию оккупанты вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства.

Также отмечаются редкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.

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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/277258197920599
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мародерство Война России против Украины

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