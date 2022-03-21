Российские войска занимаются мародерством в Украине: вывозят авто, бытовую технику и продукты
Оккупанты занимаются мародерством в Украине (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты продолжают заниматься мародерством на временно захваченных территориях Украины.
Об этом сообщает Генштаб.
В Российскую Федерацию оккупанты вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства.
Также отмечаются редкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.
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