Перед возможным контрнаступлением ВСУ. Оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации в Херсоне — украинская разведка

6 августа, 22:41
Представитель ГУР Минобороны рассказал о подготовке оккупантов к контрнаступлению ВСУ на Херсон (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Представитель ГУР Минобороны рассказал о подготовке оккупантов к контрнаступлению ВСУ на Херсон (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупационные войска заминировали жизненно важные коммуникации в Херсоне перед возможным контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Сегодня имеем информацию о том, что в Херсоне оккупанты осуществили минирование жизненно важных коммуникаций, среди которых газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. Это такая стратегия террора и выжженной земли, к которой готовятся россияне перед неизбежным контрнаступлением украинских сил на юге», - заявил он.

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Юсов подчеркнул, что эта стратегия России не сработает.

Ранее специалист в области проблем международной безопасности Юрий Федоров прогнозировал, что России не удастся захватить Донецкую область в ближайшие месяцы, в Харьковской области будет продолжаться позиционная война, а в Херсонской будет разворачиваться контрнаступление ВСУ.

По данным и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, в Херсонской области освободили от оккупантов 46 населенных пунктов. Большинство освобожденных населенных пунктов расположены на севере региона – на границе с Днепропетровской областью. Еще несколько были освобождены на юге, на границе с Николаевской областью.

По словам Бутрия, на деоккупированной территории есть села, которые практически разрушены на 90%. Они и сейчас находятся под постоянными обстрелами, а население в основном уехало.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Херсон Минирование Война в Украине Российско-украинская война Украинская разведка Война России против Украины

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