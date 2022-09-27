«В своем гибридном стиле». Оккупанты закрыли на въезд и выезд Херсонскую область. Хлань объяснил, какие документы требуют 27 сентября, 13:29 Эксклюзив НВ Херсон (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)

Оккупанты закрыли территорию оккупированной Херсонской области на въезд и выезд, сообщил в эфире Радио НВ Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета.

«Оккупанты в своем гибридном стиле перекрыли выезд и въезд на оккупированную территорию Херсонской области. Сначала они запретили выезд мужчинам с 18 до 35 лет. Без всяких объяснений просто запретили. Потом начали разворачивать на блокпостах все автобусы, у которых нет российской лицензии», — сообщил депутат.

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Хлань констатирует, что в настоящее время местные перевозчики отказываются от поездок, а в легковые авто не берут пассажиров-мужчин, и выражает надежду, что гибридный запрет продлится до конца проведения псевдореферендумов:

«Я думаю, что все же этот запрет на выезд связан именно с проведением этого псевдодейства — псевдореферендума. Сегодня он должен закончится. Будем наблюдать, разрешат ли завтра выезд автобусам или будут требовать эти лицензии непонятные. Каких-либо разъяснений по поводу этих лицензий ни у кого нет. Даже перевозчики не знают, что это такое», — объяснил ситуацию Хлань.

Депутат добавил, что ему пока неизвестно, разрешают ли выезжать женщинам, однако оккупанты требуют российскую лицензию уже на всей территории временно оккупированной Херсонской области.