«В своем гибридном стиле». Оккупанты закрыли на въезд и выезд Херсонскую область. Хлань объяснил, какие документы требуют

27 сентября, 13:29
Эксклюзив НВ
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Херсон (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)

Херсон (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)

Оккупанты закрыли территорию оккупированной Херсонской области на въезд и выезд, сообщил в эфире Радио НВ Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета.

«Оккупанты в своем гибридном стиле перекрыли выезд и въезд на оккупированную территорию Херсонской области. Сначала они запретили выезд мужчинам с 18 до 35 лет. Без всяких объяснений просто запретили. Потом начали разворачивать на блокпостах все автобусы, у которых нет российской лицензии», — сообщил депутат.

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https://www.youtube.com/watch?v=Ex4R1EzdOQY&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

Хлань констатирует, что в настоящее время местные перевозчики отказываются от поездок, а в легковые авто не берут пассажиров-мужчин, и выражает надежду, что гибридный запрет продлится до конца проведения псевдореферендумов:

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«Я думаю, что все же этот запрет на выезд связан именно с проведением этого псевдодейства — псевдореферендума. Сегодня он должен закончится. Будем наблюдать, разрешат ли завтра выезд автобусам или будут требовать эти лицензии непонятные. Каких-либо разъяснений по поводу этих лицензий ни у кого нет. Даже перевозчики не знают, что это такое», — объяснил ситуацию Хлань.

Депутат добавил, что ему пока неизвестно, разрешают ли выезжать женщинам, однако оккупанты требуют российскую лицензию уже на всей территории временно оккупированной Херсонской области.

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Редактор: Анаид Агаджанова

Теги:   Херсон Запрет на въезд Херсонская область Запрет на выезд Псевдореферендум Перекрывание движения транспорта Радио НВ Ограничение движения Оккупация

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