Российские оккупанты закрыли Рубежное и Лисичанск на въезд и выезд — Луганская ОВА

16 января, 09:52
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Разрушенные войсками РФ города Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Разрушенные войсками РФ города Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты закрыли на въезд и выезд дороги на захваченные Рубежное и Лисичанск.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военной администрации в Telegram.

Там отметили, что в эти населенные пункты пропускают только людей с местной регистрацией.

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«Туда не пустят — эти города россияне закрыли на въезд и выезд. Пропускают только по местной регистрации», — уточнили в ОВА.

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Там также рассказали, что оккупанты врут о восстановлении 320 многоэтажек в оккупированной Луганской области и о продолжении восстановительных работы на тысячах объектов. Они анонсировали выдачу компенсаций за утраченное жилье, а некоторым выдали сертификат на получение жилья. Но что дальше с ним делать людям, не уточнили.

14 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Луганской области украинским военным удается понемногу продвигаться вперед на Кременном направлении.

Ранее он отмечал, что ВСУ могут освободить Кременную, а следующим освобожденным городом может стать Рубежное.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Луганская область Лисичанск Рубежное Война России против Украины

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