Оккупанты закрепляются в центре Северодонецка, продолжается наступление в направлении Лимана — Генштаб
Оккупанты закрепляются в центре Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)
На Донецком направлении подразделения агрессора при поддержке авиации основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий.
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Как сообщает Генштаб, с целью нанесения потерь и истощения личного состава украинских войск оккупационная армия РФ ведет огонь вдоль линии столкновения из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
На Лиманском направлении оккупанты усилили подразделения и перегруппировали их. При поддержке вертолетов Ка-52 ведут наступление в направлении Лиман — Старый Караван, боевые действия продолжаются.
На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города.
На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нырково.
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