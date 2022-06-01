Оккупанты закрепляются в центре Северодонецка, продолжается наступление в направлении Лимана — Генштаб 1 июня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты закрепляются в центре Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

На Донецком направлении подразделения агрессора при поддержке авиации основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий.

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Как сообщает Генштаб, с целью нанесения потерь и истощения личного состава украинских войск оккупационная армия РФ ведет огонь вдоль линии столкновения из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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На Лиманском направлении оккупанты усилили подразделения и перегруппировали их. При поддержке вертолетов Ка-52 ведут наступление в направлении Лиман — Старый Караван, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города.

На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нырково.

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