На юге Украины оккупанты усилили группировку, нарастили количество обстрелов украинских позиций

27 мая, 08:00
Цей матеріал також доступний українською
Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

На Южнобугском направлении оккупанты продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры увеличили количество обстрелов подразделений украинских войск, ведут воздушную разведку, осуществляют инженерное оборудование позиций.

Видео дня

Усилили группировку за счет перебрасывания резервных подразделений.

В акваториях Черного и Азовского морей вражеские корабельные группировки продолжают блокировку гражданского судоходства.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JJp26E8uvCpM5iSQfZGNVgjvM7ztMNzZ2tYrduwhzF7muNCMMadN5BJi7QH2RWTAl
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Обстрел Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X