На юге Украины оккупанты усилили группировку, нарастили количество обстрелов украинских позиций
Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)
На Южнобугском направлении оккупанты продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области.
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Об этом сообщает Генштаб.
Агрессоры увеличили количество обстрелов подразделений украинских войск, ведут воздушную разведку, осуществляют инженерное оборудование позиций.
Усилили группировку за счет перебрасывания резервных подразделений.
В акваториях Черного и Азовского морей вражеские корабельные группировки продолжают блокировку гражданского судоходства.
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