На юге Украины оккупанты усилили группировку, нарастили количество обстрелов украинских позиций 27 мая, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

На Южнобугском направлении оккупанты продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области.



Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры увеличили количество обстрелов подразделений украинских войск, ведут воздушную разведку, осуществляют инженерное оборудование позиций.

Видео дня

Усилили группировку за счет перебрасывания резервных подразделений.

В акваториях Черного и Азовского морей вражеские корабельные группировки продолжают блокировку гражданского судоходства.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.