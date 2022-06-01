Оккупанты закрепляются на юге: в Запорожской области строят вторую линию обороны — Генштаб 1 июня, 08:06 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются закрепиться на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Запорожском направлении российские оккупанты проводили инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры передислоцировали в район населенного пункта Васильевка до танкового батальона Т-62 и до мотострелкового батальона.

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На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник удерживает занятые позиции, наносит огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии.

На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых позиций и создании дополнительных рубежей обороны.

В районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое произвели массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

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