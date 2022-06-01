Оккупанты закрепляются на юге: в Запорожской области строят вторую линию обороны — Генштаб
Оккупанты пытаются закрепиться на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Запорожском направлении российские оккупанты проводили инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны.
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Об этом сообщает Генштаб.
Агрессоры передислоцировали в район населенного пункта Васильевка до танкового батальона Т-62 и до мотострелкового батальона.
На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник удерживает занятые позиции, наносит огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии.
На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых позиций и создании дополнительных рубежей обороны.
В районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое произвели массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
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