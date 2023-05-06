Оккупанты захватывают жилье эвакуированных украинцев в Херсонской области — ЦНС 6 мая, 07:14 Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На временно оккупированной территории Херсонской области россияне расселяет своих военных в захваченных домах местных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



По данным ЦНС, в Олешки прибыло подразделение российской гвардии, которое заселилось в помещениях принудительно эвакуированных украинцев.

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При этом принудительная эвакуация отдельных групп населения в городе продолжается, отмечает сопротивление.

Отмечается, что аналогичная ситуация с расселением вражеских солдат фиксируется и в других населенных пунктах левого берега.