Оккупанты захватывают жилье эвакуированных украинцев в Херсонской области — ЦНС
Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
На временно оккупированной территории Херсонской области россияне расселяет своих военных в захваченных домах местных.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По данным ЦНС, в Олешки прибыло подразделение российской гвардии, которое заселилось в помещениях принудительно эвакуированных украинцев.
При этом принудительная эвакуация отдельных групп населения в городе продолжается, отмечает сопротивление.
Отмечается, что аналогичная ситуация с расселением вражеских солдат фиксируется и в других населенных пунктах левого берега.