Оккупанты продолжают захватывать медучреждения Луганской области для лечения своих раненых — Генштаб

25 апреля, 08:16
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Оккупанты развернули очередной военный госпиталь для раненных в Хрустальном (Фото:Emily Rose/flickr.com)

Оккупанты развернули очередной военный госпиталь для раненных в Хрустальном (Фото:Emily Rose/flickr.com)

Российские оккупационные войска заняли очередную гражданскую больницу на захваченной территории Луганской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 25 апреля.

«Для оказания медицинской помощи своим раненым российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения населенных пунктов временно оккупированной Луганской области», — говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, очередной госпиталь для своих раненых оккупанты развернули на территории городской больницы в Хрустальном Луганской области.

16 апреля Генштаб сообщал, что все медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены ранеными захватчиками. Россияне используют гражданские учебные заведения как госпитали.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Госпиталь Война России против Украины Генштаб ВСУ

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