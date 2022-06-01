Оккупанты захватили восточную часть Северодонецка, без успеха штурмуют Камышеваху — Генштаб

1 июня, 19:41
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Оккупанты пытались наступать в направлении Довгенького и Дибровного, понесли потери и отошли (Фото:Генштаб ВСУ)

Оккупанты пытались наступать в направлении Довгенького и Дибровного, понесли потери и отошли (Фото:Генштаб ВСУ)

Оккупационные войска захватили восточную часть Северодонецка и понесли потери в районе Довгенького и Дибровного. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в традиционной сводке в Facebook.

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Главное из сводки Генштаба за 1 июня:

  • На Волынском и Полесском направлениях войска Беларуси ведут разведку, проводят инженерное оборудование позиций и мероприятия боевой подготовки. В июне-июле Минск запланировал проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами в Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
  • На Северском направлении российские оккупанты активных действий не проводили, но в целях демонстрации присутствия и сковывания действий ВСУ продолжают удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей войска.
  • С территории Курской области РФ обстреляла из артиллерии подразделения сил обороны в районах Белополья и Стукаловки Сумской области.
  • В Харьковском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на удержании захваченных территории и сдерживании продвижения ВСУ. Чтобы снизить наступательный потенциал украинских защитников РФ обстреляла ВСУ из артиллерии в районах Русских Тишков, Золочева и Дергачей.
  • В Славянском направлении РФ обстреляла из артиллерии ВСУ в районах населенных пунктов Святогорск и Родное. Оккупанты пытались наступать в направлении Довгенького и Дибровного, понесли потери и отошли.
  • На Донецком направлении авиация РФ наносила удары в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и недалеко от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка.
  • На Северодонецком направлении оккупанты штурмуют Северодонецк и установили контроль над восточной частью города.
  • На Бахмутском направлении РФ безуспешно штурмует Камышеваху.
  • На Южнобужском направлении оккупанты проводят инженерное оборудование позиций и рубежей. Вели воздушную разведку в районах населенных пунктов Ивановка, Лепетиха и Зеленодольск.
  • Противник увеличил интенсивность огневого поражения наших войск из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Снегиревка, Высокополье и Золотая Балка. Продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов, обстрелял город Николаев.
  • На временно захваченных территориях военнослужащие РФ грабят мирных жителей. В городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода оккупанты восстанавливают военную технику на мощностях местных предприятий.
  • Практически на всей временно захваченной территории оккупанты заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и интернета.
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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 700 своих военных.

https://www.youtube.com/embed/6qZ0yA0boBw
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Генштаб Северодонецк Войска РФ Война в Украине

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