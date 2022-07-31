Не допускают администрацию и работников. Оккупанты захватили верфь Новинского в Херсоне

31 июля, 03:24
С первого дня оккупации города работа Херсонской верфи была полностью остановлена (Фото:smart-holding.com)

С первого дня оккупации города работа Херсонской верфи была полностью остановлена (Фото:smart-holding.com)

ООО Смарт-Меритайм Груп, бенефициаром которого является экс-нардеп Вадим Новинский, потеряло контроль над Херсонской верфью.

Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

«В настоящее время военные Российской Федерации не допускают администрацию и работников на территорию. Генеральный директор СМГ обратился с заявлением о захвате предприятия во все правоохранительные органы и СБУ. С первого дня оккупации города работа Херсонской верфи была полностью остановлена. Для сохранения кадрового потенциала всем работникам выплачивается финансовая помощь. В последнее время на территории предприятия находились только работники структурных подразделений, которые обеспечивали физическую охрану предприятия и работу экстренных служб. После захвата судна на территории предприятия не осталось ни одного сотрудника», — говорится в сообщении.

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Руководство холдинга сообщило правоохранителям, что в акватории верфи находится турецкое судно с экипажем, судьба которого на данный момент неизвестна.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Корабль Вадим Новинский Херсон Война в Украине Война России против Украины

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